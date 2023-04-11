اليوم السابع
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لأصحاب البطاقات التموينية.. طرق الإبلاغ عن شكاوى التموين فى الجيزة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:00 ص
لأصحاب البطاقات التموينية.. طرق الإبلاغ عن شكاوى التموين فى الجيزة بطاقة تموين
كتبت - مرام محمد

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يتساءل الكثيرون من حملة البطاقات التموينية في محافظة الجيزة عن كيفية الإبلاغ عن بقالي التموين غير الملتزمين بالأسعار المعلنة رسميا من الوزارة، أو الإبلاغ عن شكاوى الكارت الذكي، أو نقص السلع التموينية الأساسية.
 
وأكدت مديرية التموين بالجيزة أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو شكاوى البطاقات التموينية وارتفاع أسعار السلع التموينية، يقوم المواطن بالإبلاغ عنها من خلال الأرقام الآتية: 01270351044 أو 01221098664.
 
وتواصل محافظة الجيزة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان الكريم؛ للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن والمطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز فى مختلف الأحياء والمراكز والقرى للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
يذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرضا لـ"أهلا رمضان"، تتيح كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية شهر رمضان، حيث يتم تزويد المعارض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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تموين الجيزة

شكاوى

احتكار لسلع

محافظة الجيزة

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