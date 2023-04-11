كيف تعالج جرثومة المعدة؟.. هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات علاج جرثومة المعدة ، وقالت: عادةً ما تُعالج عدوى جرثومة المعدة باستخدام أكثر من نوع في العائلات الدوائية.

وتابعت هيئة الدواء: قد تشمل نوعين مختلفين من المضادات الحيوية على الأقل في وقت واحد، وهذا يساعد على منع البكتيريا من أن تصبح مقاومة لمضاد حيوي معين.

وأشارت: يتضمن العلاج أيضًا الأدوية التي يمكنها المساعدة في علاج الأعراض، بما فيها مثبطات مضخة البروتون بالمعدة، ومثبطات إفراز الحمض بالمعدة( مثبطات مستقبلات H2)، واقيات بطانة المعدة التي تحمي من الأحماض، وتساعد على قتل البكتيريا.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام المضادات الحيوية، وكذلك استشارة الصيدلي لتحديد الطريقة المثلى لاستخدام الدواء.​