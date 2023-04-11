وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو-سوك- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء (يونهاب)- "إن سول تحتج بشدة على ادعاءات اليابان غير العادلة المتكررة بالسيادة على دوكدو، التي هي من أراضينا السيادية تاريخيًا وجغرافيًا وبموجب القانون الدولي".

وأضاف ليم أن اليابان يجب أن تدرك بوضوح أن تكرار مثل هذه الادعاءات لا تسهم في بناء علاقة موجهة نحو المستقبل بين سول وطوكيو.

وتم إدراج الادعاء في (الكتاب الأزرق الدبلوماسي) لعام 2023 الذي تم إخطار رئاسة الوزراء به من قبل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، وهو ادعاء تعارضه بشدة كوريا الجنوبية، التي حافظت منذ فترة طويلة على سيطرتها الفعالة على دوكدو بقوة أمن متمركزة.

كما حذفت اليابان من (الكتاب الأزرق) تعهدها الصريح باحترام "التصورات التاريخية للحكومات السابقة" في وصفها لمعالجة الإدارة لمسألة العمل القسري في زمن الحرب للكوريين الجنوبيين.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشهر الماضي، بهذا بعد قمة عقدها مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول في طوكيو، في الوقت الذي أعلنت فيه سول عن خطة لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين خلال الحرب العالمية الثانية من خلال مؤسسة محلية دون مساهمة من الشركات اليابانية.