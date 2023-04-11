وأوضحت سلطات الإطفاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات تم إخمادها بمساعدة جزئية من موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت قبل حوالى ساعة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، هبت رياح قوية من فئة الأعاصير بسرعة قصوى لحظية تصل إلى 30 مترا في الثانية على المدينة الواقعة على بعد 168 كيلومترا شرق سول، ومناطق الساحل الشرقى الأخرى بإقليم "كانغ وون".

وانتشر الحريق بسرعة إلى المناطق السكنية بالمنطقة بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى حرق 379 هكتارا من الغابات، أى ما يعادل 530 ملعب كرة قدم، و40 منزلا و28 فندقا صغيرا و3 فنادق، وفقا لمسؤولى الإطفاء بالمدينة، وأصيب مواطن واثنان من رجال الإطفاء.