كلية رمسيس للبنات تحتفل بتخريج طالبات ذوى الهمم.. صور

كتب: محمد الأحمدى

شهدت اليوم كلية رمسيس للبنات التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، بالعرض السنوي لعام 2023 للقسم الخاص لذوي الهمم، بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم في كافة المجالات والنواحي.

وجاء ذلك بحضور القس باسم بشرى، الأمين العام والممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، القس فكري رجائي نائب الأمين العام بالرابطة الإنجيلية،والقس ناجح فوزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح السيد، مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والمطران جورجشيحان، رئيس أسقفية أبرشية القاهرة المارونية بمصر والشرق الأوسط، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الثقافي الكاثوليكي، والعميد أحمد جعفر، رئيسمجلس الأمناء بالمدرسة، والنائب نادر مصطفى، والفنان أحمد التهامي، والفنانة هند عاكف، والإعلامي عاطف كامل، والإعلامي سامي الرسام، والأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، عميد معهد الإدارة والسكرتاريا،

ومن إدارة الويلي التعليمية الدكتورة وفاء رضا، مدير عام إدارة الويلي التعليمية، والأستاذ محمد الشابوري، وكيل إدارة الويلي التعليمية، والأستاذ خالد أبوالعلا، مدير التعليم الخاص، والأستاذة ميري ألفي، مديرة كلية رمسيس للبنات، والأستاذة جانيت صموئيل، رئيس القسم الخاص، وموظفي مكتب الأمانة العامةللمدارس، ومجموعة من العامليين وأولياء الأمور والطلاب.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الترحيب بالحضور - تحدث خلالها - القس باسم بشرى، الممثل القانوني والأمين العام لمدارس سنودس النيلالإنجيلي، عن دور كلية رمسيس للبنات في الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتحسين مستواهم معيشيًا وتعليميًا وثقافيًا الذي حرص فخامة الرئيس عبد الفتاحالسيسي منذ توليه الحكم على ضمان حقوق تلك الفئة من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهموأسرهم والمجتمع بأكمله.

وأضاف بشرى، هذا القسم الذي أنشئ عام 1973، يُعد من الأماكن الأولى التي اهتمت بتقديم هذه الخدمة في المجتمع المصري لتأهيل الفتيات من ذوي الهمموتشجيع أسرهن على الخروج بهن للمجتمع، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيًا يمثل لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودسالنيل الإنجيلي أهمية كبيرة، خاصة في ظل امتلاكها قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية المجتمعية.

كما وجه بشرى، تحية احترام وتقدير لكل أب وأم اختبرهم الله بطفل أو طفلة من ذوي الإعاقة، وأنه على الرغم من أن طريق رعايتهم وتربيتهم ليس سهلاً، إلاأنهم بمثابة المنحة التي وهبها الله لهم ليختبر مدى رعايتهم وحبهم لهؤلاء الأطفال من خلال مدارس السنودس التي شاركت أولياء الأمور في هذا التحدي حتىيصبحوا مؤهلين ليقودوا حياتهم بأقصى استقلالية ممكنة، وبأكثر درجات الدمج في كافة مناحي المجتمع

كما شارك فضيلة الدكتور، صلاح السيد محمد، مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، باستمتاعه بالعرض الفني، مؤكدًا على الدور الحيوي لسنودس النيل الإنجيلي في خدمة الفتيات ذوي الهمم، وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة عاليتين، كحقٍّ إنساني أصيل يتساوى فيهالجميع، ودعمهم بشتى السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع.

وأكدت الفنانة هند عاكف، على دور التربية والتعليم هو استكشاف واستخراج الطاقات الإبداعية الطلاب من ذوي الهمم، وأهمية تضافر جهود كافة المؤسساتوالهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قدتواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وقدمت ماري ألفي، مديرة كلية رمسيس للبنات تحية خاصة لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، مصلية بتعويضإلهي لما يقدموه من تعب وبذل في خدمة هؤلاء الطالبات وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

وشهد الحفل إقامة عروض استعراضية فنية ورياضية للطالبات ذوي الهمم مما اشعلت البهجة في نفوس جميع الحضور، وتكريم الخريجان من فصول التلمذةهذا العام.