"قوائم انتظار الأشباح".. أزمة وقود تهدد كوبا والسائقين يناموا أمام المحطات

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن طوابير طويلة من السيارات تنتظر بسبب أزمة الوقود الجديدة التى تعانى منها كوبا فى الايام الأخيرة والتى أدت إلى إصابة وسائل النقل العامة والخاصة بالشلل فى البلاد، وذلك بعد اشهر من انقطاع التيار الكهربائى .

وأشارت الصحيفة إلى أن مئات السائقين وسائقى سيارات الأجرة ينامون فى سياراتهم لعدة أيام فى انتظار شاحنة صهريج لا يعرف احد متى ستصل، ولذلك أُطلق عليهم "قوائم انتظار الأشباح" ، لدرجة أن هناك بعض السائقين يلعبون مع بعضهما "الدومينو" لقضاء الوقت امام محطات البنزين.

وقال مانويل، وهو أحد السائقين "نحن اسوأ من أى وقت مضى، ولكننا نأمل فى تحسن الوضع فامدادات الوقود لا يمكن أن تتأخر لفترات اطول من ذلك لأن إذا حدث هذا فكل شئ سينهار ".

في قائمة انتظار الأشباح، يمكن سماع أي رأي ، حتى أكثرها تطرفًا ومبالغًا فيها، لكن الحقيقة ، وفقا للصحيفة الإسبانية، هي أن اللحظة الحالية صعبة بشكل خاص على الجميع.

وأوضحت الصحيفة أن وسائل النقل العام كانت تعمل بشكل سيء للغاية منذ سنوات. في هافانا ، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة ، في ديسمبر 2021 ، كان هناك 878 حافلة فقط ، (أقل من نصف العدد في أوائل التسعينيات) ، و 440 منهم لم يعملوا بسبب نقص الإطارات والبطاريات ، فلاتر الزيت ، مواد لمعالجة الثقوب ، وللكسور المختلفة.