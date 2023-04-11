اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:45 م
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قناة الناس تذيع الصلاة ودروسًا دينية من طوكيو باليابان.. فيديو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:36 م
قناة الناس تذيع الصلاة ودروسًا دينية من طوكيو باليابان.. فيديو قناة الناس
كتب لؤى على

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أذاعت قناة الناس، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من تقرير عن المسلمين فى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، قبل صلاة المغرب والإفطار والتراويح والندوات داخل الجمعية، بحضور الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى فى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان.
 
وتظهر اللقطات، تلاوة الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، وعدد من الحضور للقرآن الكريم، وتنظيم الإفطار وتوزيع الأطعمة على الموجودين داخل المسجد، وإقامة الأذان بصوت أحد المؤذنين اليابنين، ولقطات من الشارع الياباني، أثناء الأذان وإقبال المسلمين من اليابانين على المسجد، كذلك حضور درس الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى فى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، عن الصيام وفضله وعظم أجره وثوابه عند الله. 
 
 وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 
 

اليابان

قناة الناس

طوكيو

برامج الطفل



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