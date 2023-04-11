عامل يضع منوم بوجبة إفطار لصاحب مزرعة لسرقتها بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

اتفق عامل فى مزرعة بالمنيا مع آخرين على سرقتها، وفي سبيل تنفيذ المخطط الاجرامى، وضع المتهم سيناريو الجريمة عن طريق وضع منوم لصاحب المزرعة في وجبة الإفطار للتمهيد لإصدقائه لسرقة المزرعة.

ولإتقان عملية السرقة وإبعاد الشبهة عن نفسه، اتفق مع أصدقائه على توثيقه بالحبال والتعدى عليه حتى يبعد الشبهة عن نفسه، إلا أن رجال المباحث كشفوا هذه الحيلة الماكرة وضبطوا المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مزرعة والتعدى على مالكها بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بتعدى مجهولين على مالك مزرعة ومزارع وإحداث إصابات بهما وسرقة عدد من الماشية من داخل المزرعة محل عملهما.

وبالانتقال وبسؤال المزارع المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بالمزرعة محل الواقعة والكائنة بدائرة المركز .. فوجئ بمجموعة من الأشخاص "مُلثمين" وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصى وقاموا بتكبيلهما والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (عدد من الماشية) ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 5 أشخاص من بينهم "المزارع المصاب سالف الذكر" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأضاف "المزارع المصاب" باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة المزرعة محل الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية.. على أن يقوم بوضع أقراص دوائية منومة داخل أحد المشروبات أثناء إفطار مالك المزرعة حتى لا يستطيع مقاومتهم وعقب بدء مفعول تلك الأقراص طلب منهم الحضور مستقلين ( 2 دراجة نارية "تروسيكل" ) وقيامهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض وقطعة حديدية والإستيلاء على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى – عدد من الماشية) .

عقب ذلك طلب "المزارع المصاب" من متهم آخر بإحداث إصابته وتكبيله ثم توجه باقى المتهمين بالمسروقات لمحل إقامتهم .. وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ما سبق ، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (عامل – مقيم بذات الناحية) ، كما أرشدوا عن سيارة نقل ودراجة نارية والسلاح الأبيض المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.