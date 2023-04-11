"طلاب من أجل مصر" تنظم بطولة فى كرة القدم لكليات جامعة بورسعيد بتقنية "VAR"

بورسعيد - محمد عزام

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر"، للعام الثانى على التوالى بطولة كرة القدم "الخماسى" على ملاعب كلية التربية الرياضية بمشاركة مختلف كليات جامعة بورسعيد.

وأعلنت الأسرة عن البطولة التى شاركت فيها كل كليات الجامعة بفرق رياضية فى لعبة كرة القدم، وذلك فى السنة الثانية التى تقام بها هذه الدورة.

وأدار المباريات حكام من منطقة بورسعيد لكرة القدم، وظهرت تقنية الفار فى البطولة كعامل مساعد للحكم لتحقيق العدالة التحكيمية.

وسادت بين اللاعبين فى الفرق المختلفة جو من الروح الرياضية والتنافس، مما يساعدهم فى التحلى بالإصرار والعزيمة وتحقيق الفوز.

. في سياق متصل، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ بطولة الجامعة الرمضانية للشطرنج تحت شعار (لا للمخدرات) بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وأشرف على فعاليات البطولة، الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، منسق أسرة طلاب من أجل، والدكتور إيمان عبد ربه، مستشار اللجنة الاجتماعية والدكتور هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي

وأدار منافسات البطولة تحكيميا، محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، وأعضاء اللجنة الاجتماعية العليا، حيث تتم البطولة على مرحلتين المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة .