اليوم السابع
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طقس غير مستقر فى أسوان وهبوب عاصفة ترابية.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:51 ص
طقس غير مستقر فى أسوان وهبوب عاصفة ترابية.. صور حالة الطقس فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تشهد محافظة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، طقس غير مستقر فى ظل انخفاض درجات الحرارة، وهبوب عاصفة ترابية مع شدة الرياح.
 
وهبت عاصفة ترابية خفيفة، أدت إلى حجب الرؤية نسبيا، ولم تؤثر على غلق الموانئ والطرق الرئيسية والفرعية وأيضا المجرى الملاحى لنهر النيل.
 
وانخفضت درجات الحرارة فى أسوان، وسجلت العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، مع سرعة الرياح.
 
وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الخميس المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة جنوب البلاد.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.
حالة الطقس فى أسوان اليوم
حالة الطقس فى أسوان اليوم

حالة الطقس فى أسوان
حالة الطقس فى أسوان

طقس غير مستقر فى أسوان وهبوب عاصفة ترابية
طقس غير مستقر فى أسوان وهبوب عاصفة ترابية

طقس غير مستقر فى أسوان
طقس غير مستقر فى أسوان

طقس غير مستقر في أسوان اليوم
طقس غير مستقر في أسوان اليوم

هبوب عاصفة ترابية فى أسوان
هبوب عاصفة ترابية فى أسوان
 

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