طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض ملحوظ بالحرارة والصغرى تسجل 13 درجة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حالة من الانخفاض فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة نهارا مع طقس بارد ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 21 درجة، والصغرى تسجل 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.