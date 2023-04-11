طرح كعك العيد بمنافذ وزارة التموين بخصم إضافى.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، بالإضافة إلى طرح أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا.

وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

وتستمر الوزارة في مد المجمعات الاستهلاكية بمنتجات كعك العيد وطرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات وكعك سادة بسعر 120 جنيها وكعك ملبن بسعر 115 جنيها وكعك مكسرات بسعر 165 جنيها وغريبة سادة بـ 140 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ 150 جنيها وبيتى فور عادى بسعر 110 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 150 جنيها.

كما طرحت علبة كعك العيد "كرتون " وزن 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها وعلبة " كرتون " وزن 2 كيلو بسعر 250 جنيه وعلبه "شفاف " وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيها وطرح علبة" كرتون " 3 كيلو بسعر 380 جنيها وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيهات وعلبه 5 كيلو بسعر 620 جنيها كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة" شفاف " بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه وعلبه" كرتون " 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيها وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة ضخ السلع الغذائية وكافة المنتجات بفروع الشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك الدواجن المجمدة بالمنافذ وكافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .