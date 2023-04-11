اليوم السابع
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ضبط شخصين لاتهامهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:09 م
ضبط شخصين لاتهامهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين "أحداث" مقيمان بمحافظة الجيزة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض –  مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما 3 أطفال  أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.
 
بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

أعمال التسول

جريمة التسول

وزارة الداخلية



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