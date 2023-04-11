ضبط تشكيل عصابى احتجز تاجر دواجن بالقاهرة تحت تهديد السلاح

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بانتحالهم صفة رجال شرطة، و إصطحاب تاجر دواجن "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة")، كما عُثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.