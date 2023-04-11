صحيفة: إقالة مدير اتحاد الصناعة البريطانى بعد شكاوى حول سوء السلوك

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) أقال المدير العام توني دانكر ، قائلاً إن سلوكه "لم يرق إلى المستوى المتوقع" في منصبه.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني إنه اتخذ القرار بعد تحقيق مستقل في شكاوى سوء السلوك في مكان العمل ضد رئيسه. كما قام الاتحاد بتعليق ثلاثة أعضاء آخرين من الموظفين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت صحيفة "الجارديان" إن أكثر من 12 امرأة تواصلت معها زعمن أنهن ضحايا لأشكال مختلفة من سوء السلوك الجنسي ، بما في ذلك امرأة قالت إنها تعرضت للاغتصاب في حفل للموظفين.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني في بيان: "تم فصل توني دانكر بأثر فوري بعد التحقيق المستقل في شكاوى محددة تتعلق بسوء السلوك في مكان العمل ضده. ويرغب مجلس الإدارة في توضيح أن القرار ليس مرتبط بأي من المزاعم في صحيفة "الجارديان" ، لكنه متعلق بأن سلوكه الخاص لم يرق إلى المستوى المتوقع من المدير العام".

وأضاف البيان أن راين نيوتن سميث ، كبيرة الاقتصاديين السابقة في اتحاد الصناعات البريطانى ، ستعود للانضمام إلى المنظمة كمدير عام جديد لها.

وتولى دانكر ، وهو مستشار حكومي سابق تحول إلى ريادة أعمال ، قيادة اتحاد الصناعة البريطاني خلفا لأول رئيسة له على الإطلاق خلال الوباء.

بصفته المدير العام ، دافع عن الاستثمار الأخضر وإدراج النساء في أعلى مكان العمل ، فضلاً عن إصلاح نظام رعاية الأطفال الباهظ الثمن في المملكة المتحدة.

وطلب التنحي في 6 مارس انتظاراً لإجراء تحقيق مستقل في الشكاوى المتعلقة بسلوكه في مكان عمله.

وجاءت إقالة دانكر بعد أن تواصلت صحيفة "الجارديان" مع اتحاد الصناعة البريطانى بشأن الشكاوى ، والتي تضمنت ادعاءات من موظفة بأن رئيس العمل "قام بتواصل غير مرغوب فيه واعُتبر هذا السلوك غير المرغوب فيه تحرشًا جنسيًا".