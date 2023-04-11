صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طنان تضم 10 تخصصات اليوم

أعلنت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، تنظيم قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة"، بقرية طنان بمكرز قليوب بالمحافظة، وذلك اليوم الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا لجميع المواطنين وجميع الأعمار المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، أنه تقدم القافلة منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى، وتقوم بتسليم الأدوية مجاناً، كما أنه من المقرر أن تتضمن القافلة الطبية العلاجية العديد من التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، كما تقدم القافلة خدمات الأشعة والتحاليل بالمجان، تحت إشراف أخصائيين واستشارين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتشمل القافلة الفحص بالأشعة العادية x-ray والسونار والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى قد تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

يأتى هذا فى إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحرصاً من وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة فى أماكن معيشتها فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، وكافة الخدمات المقدمة بالقافلة مجانية.