صادرات مصر من الفاكهة الطازجة ترتفع إلى 206 ملايين دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة حققت ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام الجارى 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 206 ملايين و875 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، بينما كانت نحو 188 مليونا و702 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 18 مليونا و173 ألف دولار.

وجاءت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 382 مليونا و43 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 345 مليونا و763 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 36 مليونا و280 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام كلا من البصل الطازج والتى بلغت قيمة صادراته نحو 18 مليون و425 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 5 ملايين و972 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 12 مليونا و453 ألف دولار، يليها الصادرات من البطاطس والتى بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليونا و83 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 20 مليونا و592 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و491 ألف دولار.