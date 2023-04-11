اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:09 م
أكرم القصاص
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شرطة أيرلندا الشمالية تعثر على طرد مشبوه بمدينة "ديري"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:00 م
شرطة أيرلندا الشمالية تعثر على طرد مشبوه بمدينة "ديري" شرطة أيرلندا
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء، أنها تفحص جهازا مشبوها عثر عليه في منطقة مقابر في مدينة "ديري" المأهولة بالسكان.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم فرض حاجز أمني حول المنطقة، مضيفة أن الشرطة استعانت بأجهزة روبوت لفحص الجهاز المشبوه.


يشار إلى أن أيرلندا الشمالية تحيي في هذه الآونة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي، كما تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزورها بهذه المناسبة.


شرطة أيرلندا الشمالية

أيرلندا الشمالية

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