شاهد محطة القاهرة للقطار السريع.. تخدم مناطق حلوان و 15 مايو "صور"

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر محطة القاهرة ب الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، لها أهمية لسكان مناطق حلوان و15 مايو والمناطق المحيطة بهما، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

وتخدم المحطة مناطق حلوان و 15 مايو والمنطقة الجنوبية شرق النيل من خلال الخط الأول للقطار الكهربائى السريع و الذى يصل طوله إلى 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية.

والمحطات المخصصة للقطار السريع عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح).

المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).