وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تسعى إلى تحقيق المستهدف الوطني الرامي للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وأشارت فاطمة بنت زيد إلى أن المبادرة حققت نجاحا ملموسا في نسختها الأولى، على ضوء إفساح المجال للمستفيدين لإيصال أصواتهم وعرض استفساراتهم، ومن ثم تلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع استشاراتهم للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.

وقالت "إن ما يميز مبادرة (تطوع بخبرتك) خلال شهر رمضان لهذا العام استقبالها للاستشارات بعدة لغات"، مشيرة إلى أن المتخصصين يتولون الترجمة حسب لغة المستفيد للناطقين بغير العربية، وأكدت حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، في جميع أقطار العالم.