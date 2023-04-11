سقوط أمطار وظهور البرق فى سماء الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعةلها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة وظهور البرق فى سماء المحافظة كما شهد مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية والقرى التابعة له سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدينة القنطرة غرب وقرية ابوخليفة والرياح وبعض القرى الأخرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، نشاطا واضحا للرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وتغيرا في حالة الطقس على مدار الساعات القليلة الماضية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 24 درجة مئوية العظمى، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وظهر نشاطا للرياح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة التي حجزت أشعة الشمس في بعض المناطق.وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية، ما قد يعيق الرؤية نهارا في بعض المناطق.

وناشدت الصفحة الرسمية المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، ولحين هدوء حركة الرياح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25 القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.