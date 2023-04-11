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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:51 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
وبمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

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