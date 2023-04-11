زراعة الوادى الجديد: بدء حصاد 436 ألف فدان قمح بمراكز المحافظة.. صور

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، بدء موسم حصاد القمح للعام الحالى، بإجمالى 436 ألف فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، أغلبها فى منطقة شرق العوينات بالداخلة، كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة، وبلغت 186 ألف فدان، وجرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات، والتوجيه بتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين، والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التى تواجه المزارعين.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكداً على أن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال فى الخارجة وشرق العوينات تستوعب كميات كبيرة، وجارى إقامة صوامع أخرى بالداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة.

وأضاف المرسى أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الاحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط انتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأفاد أنه تم أخذ العينات اغلب مراكز المحافظة لتقدير انتاجية الفدان من محصول القمح، بالتنسيق مع الدكتورة حنان الطيب عبد الله رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، ومهندسى المنطقة الإحصائية.