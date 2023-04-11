رضا حجازى: التعليم مسئولية قومية تضامنية وتحقيق أهدافه بتضافر جميع الجهود

كتب محمود طه حسين

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بزيارة مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وأمل الهوارى مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية.

وفى مستهل الزيارة، قدم الوزير التهنئة لإدارة المدرسة والمعلمين والطلاب الأقباط بمناسبة أعياد المسيحين، مشيرًا إلى أن التعليم الخاص يعد شريكا أساسيا في العملية التعليمية، وأن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسي على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور رضا حجازي فصول لصفوف الثانى والرابع والسادس الابتدائي، وأجرى حوارا مع الطالبات فى المواد الدراسية التى يتم شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الثالث الإعدادي أثناء حصة للغة العربية، وأجرى حوارًا مع الطالبات عن كيفية تعلم اللغة والاعتزاز بها، كما تفقد أيضا فصلا للصف الأول الثانوى أثناء شرح لمادة الكيمياء، حيث ناقش الطلاب فى الدرس.

وأثناء تفقد الوزير للفصول، وجهت إحدى طالبات الصف الثانى الثانوي دعوة للوزير على الإفطار التى قامت بتصميمها وتنفيذها بشكل فني داخل المدرسة، حيث أثنى الوزير علي موهبتها وشجعها على تنميتها والاستثمار فيها.

كما أجرى الوزير حوارا مع معلمات المدرسة حول النظام التعليمى الجديد، مؤكدًا أهمية التركيز على تحقيق التعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير، والتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التعليمي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية،

وفى ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم بحسن سير انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وما تشهده من انضباط .