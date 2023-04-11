راعي كنيسة الأرثوذكس بدمياط يشهد إطلاق أكبر مائدة سحور داخل الكنيسة

دمياط - هيثم مراد

يشهد الاب هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، التجهيزات الأخيرة لإعداد اكبر مائدة سحور داخل الكنيسة والتي ستنطلق اليوم في تمام الحادئة عشر مساء داخل الكنيسة، بحضور عددا من رجال المجتمع المدني والشخصيات العامة.

وأشار راعي كنيسة الروم بدمياط ، أن تلك المشاهد عادية جدا بالنسبة للمصريين، مشيرا إلي أن المصريين أثبتوا قدرتهم على دحر كافة المحاولات التي حاولت النيل من وحدة المصريين.

واضاف الأب هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن تلك المشاهد كافية لمواجهة المخربين، مؤكدا أن مواجهة الأفكار الغريبة لابد أن تكون بالثقافة والمعرفة، مشددا أن تلك المشاهد لن تراها في أي دولة أخري سوي مصر.

وأكد أيضا أن الكنيسة في دمياط اعتادت على مشاركة المسلمين كافة أعيادهم، موضحا أن هذا الأمر يتم كل عام داخل جدران كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط، موضحا أن هذا العام يعد عاما دينيا مميزا إذ تزامنت احتفالات الأقباط بعيد القيامة مع احتفالات المسلمين بأيام شهر رمضان الكريم، مضيفا أن ما بدر من المصريين خلال تلك المناسبات عكس سلوكهم وطريقة تفكيرهم ومدى قوة وترابط وحدتهم الوطنية والتي لن تسقط أمام أية محاولات خارجية.

وتشهد كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط مشاركة واسعة من قبل أقباط المحافظة في تقديم الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة من أجل إتمام انطلاق اكبر مائدة سحور داخل المحافظة اليوم، كما شهدت أيضا مشاركة من قبل عددا من المسلمين ورجال الدين في القيام بالتجهيزات الأخيرة لها.