وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن شميهال سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تورنتو، وينضم إلى الاجتماع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند.

وأشارت إلى أنه، في (تورنتو) سيعقد شميهال وترودو مؤتمرا صحفيا.

وتعد زيارة شميهال لكندا هي الأولى له منذ تعيينه رئيسا لوزراء أوكرانيا.. وقد زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كندا في يوليو 2019.