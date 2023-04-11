رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد ضرورة استمرار الزيارات الميدانية للمشروعات القومية

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اجتماعه الدورى، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبرى، أمين الجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور مؤكدًا على ضرورة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما جاء باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة الوعى بحجم العمل الذى يتم تنفيذه بمختلف القطاعات ومختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تكثيف الندوات التثقيفية وتشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات العلمية والثقافية لحث الطلاب على القراءة والاطلاع وتنمية المهارات وتوظيف الأفكار الإبداعية، هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية طرح برامج تعليمية جديدة لدعم الطلاب والخريجين فى سوق العمل وما يثمر ذلك من إحداث نقلة نوعية فى مؤشرات الأداء والتطوير المؤسسى فى جهات العمل المختلفة، ايضًا بحث إمكانية طرح برامج تعليمية بالشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة، بالإضافة إلى مدى إمكانية ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادى وآلية تعزيز التعاون العلمى والبحثى مع مجتمع الصناعة والأعمال وأجهزة التنمية المحلية باعتبار الجامعات أحد الركائز الرئيسية فى اقتصاد المعرفة.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، حرص الجامعة على الاشتراك فى مسابقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأفضل جامعة صديقة للبيئة، ايضا اشتراك الجامعة فى مسابقات التميز الحكومى، حيث أن الجامعة حصلت على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

وناقش مجلس العمداء موقف الكليات من التقدم للاعتماد وذلك فى إطار التوجه نحو إمكانية اعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعى وتشجيع مشاركة الطلاب فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجًا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعريف الشباب الجامعى على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذى تنفذه الدولة، وتكثيف جهود الجامعة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى الوصول إلى مجتمع بلا أمية.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ موقف الكليات والبرامج الدراسية من الاعتماد الأكاديمى واستيفاء معايير التصنيفات الدولية، ومتابعة موقف تحديث المواقع الإلكترونية لكليات الجامعة.