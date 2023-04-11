اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:07 م
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رئيس الصومال يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:00 م
رئيس الصومال يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الصومالى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استقبل رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الثلاثاء،بمكتبه في القصر الرئاسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،والذي وصل صباح اليوم، إلى مقديشو في زيارة رسمية.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية صونا، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ،خطط وأولويات الحكومة الفيدرالية ، والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة الأمم المتحدة العاملة في البلاد من أجل ضمان تعافي الصومال.
 
وأطلع الرئيس الصومالى الأمين العام للأمم المتحدة الإنجازات العملية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز أمن وإستقرار البلاد، وتعزيز الحكم الرشيد ،وعملية الإعفاء من الديون ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمصالحة.
 
وأشار إلى التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجهها الحكومة الفيدرالية وفي مقدمتها مواجهة الجفاف التي أثرت على حياة آلاف الأسر، وتأثير التغيير المناخي، والفقر، والصراعات.
 
وقال شيخ محمود “تعد هذه زيارة لدعم الحكومة والعملية الديمقراطية في البلاد، وتؤكد لنا هذه الزيارة أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد، ونحن على ثقة من أن الشعب الصومالي سيتمكن من تجاوز العقبات والتحديات التي لا يزال يواجهها ، من خلال استكمال تحرير البلاد والمصالحة”.
 
وأعرب عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة على زيارته للبلاد ، معرباً عن أمله في دعم الصومال حكومة وشعبا في تحقيق الرؤية المتمثلة في دولة متطورة ومستقرة.
 
ومن جانبه، أعرب أنطونيو جوتيريش عن سعادته البالغة بزيارته للصومال، معرباُ عن شكره لرئيس الجمهورية على كرم وحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مشيرا إلى أنه يتفهم الوضع الإنساني الذي تواجه الحكومة، مؤكداُ أن الأمم المتحدة ستعزز من دعمها للصومال.

انطونيو جوتيريش

الصومال

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حسن شيخ محمود

افريقيا

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