اليوم السابع
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بكلية اللاهوت الأسقفية ..

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح فصلًا للتعليم الإلكترونى

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:26 م
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح فصلًا للتعليم الإلكترونى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح فصلًا للتعليم الإلكترونى
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح المطران سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فصلًا للتعليم الإلكترونى يعمل بتقنية البث المباشر والذى يأتى ضمن احتياجات الكلية لتطوير آليات التعليم الحديث وذلك فى حضور المطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة الأسقفية والقس مارك تقى العميد الأكاديمي لكلية اللاهوت الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمة التهنئة: يسعدني الإعلان عن هذه الخطوة الهامة حيث أصبح التعليم عن بُعد أداة ضرورية بعد التغيرات التى حدثت فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط ومصر، إذ لم يعد ممكنًا الاستمرار فى التعليم بنفس الطرق القديمة تحديدًا بعض أن توقف العالم لمدة عامين كاملين فيها أصبح التعليم الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة التي مكنتنا من التغلب على التباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس الأساقفة: إن التعليم الإلكتروني يتيح لنا الوصول إلى عدد كبير من المتعلمين فى فروع الكلية المختلفة، إذ توفر تقنية التعليم عن بعد كثير من الوقت فى التنقل والسفر للطلاب والمحاضرين.

يعمل الفصل الإلكترونى عن طريق تقنية البث المباشر ومُزود بالتقنيات الحديثة لتصوير المحاضرات ونقلها مباشرة على الإنترنت، كما استغرق تجهيز الفصل حوالى أربعة أشهر حتى يصبح جاهز، حيث بدأ افتتاح الاستوديو بتقديم محاضرة من مادة القيادة فى الكتاب المقدس ونقلها مباشرًة.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

التعليم الاليكترونى

رئيس الاساقفه



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