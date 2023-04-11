حملات توعية لمواجهة ظاهرة الإدمان بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

استمرت بمحافظة الدقهلية أعمال تنفيذ مبادرات " أنت أقوي من المخدرات "، من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة الإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة البيلي، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، أنه بإشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وفى إطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فقد تم تنظيم 7 مبادرات ميدانية بهدف رفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة، بين كافه فئات المجتمع تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" لنشر الوعى بأخطار التعاطى والإدمان.

واستهدفت المبادرة ما يزيد علي 5000 من المارة، وتم التنفيذ بميدان المحافظة والمشاية السفلية وشارع جيهان وشارع بورسعيد، وشارع مجمع المحاكم بنطاق شرق وغرب مدينة المنصورة، من خلال الجولات الميدانية لأفراد الحملة بشوارع وميادين المدينة بمشاركة بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ومنسقي وحدات السكان بأحياء المدينة كلا من الدكتورة بوسى أبو المجد بحى غرب المنصورة، ونادية عبد السلام بحى شرق المنصورة، حيث تم توزيع أكثر من 4000 بوروشور وبوستر للتوعية بمخاطر التدخين والتعاطي والإدمان.

وأوضحت أن الحملات الميدانية، استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات المواطنين حول آليات التطبيق وقالت أن المبادرة تستهدف استعراض آليات التوعية للمواطنين للكشف عن المخدرات فى ضوء القانون الجديد وقد لاقت الحمله نجاحا كبيرا وترحيب من جميع الطوائف بنطاق مدينة المنصورة.

وأكد "مختار" استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.