اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:58 م
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جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف بطنطا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:05 م
جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف بطنطا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك من خلال جولة شملت تفقد المرحلة النهائية من كورنيش الغفران، ورصف طريق المعامل، ورصف طريق طنطا الملاحية، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.
 
وذلك فى حضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
 
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية (1)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية (2)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية (3)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية (4)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

 


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