جامعة السادات الكشف على 216 حالة بقافلة طبية بقرية "زوير" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية ب جامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل الجارى مشروع بيئي تنموي متكامل بقرية "زوير" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إستكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

يأتى المشروع التنموي تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الادارة العامة للمشروعات البيئية.

وقد شملت القافلة الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال والعظام و الباطنه، وقد حقق المشروع التنموي إقبالاً من أهل القريه، حيث بلغ عدد الكشف الطبي 216 حاله وجاء تصنيفها كالآتي "72حالة عظام، 82 حالة أطفال، 62حالة باطنة، وحضر الندوات 212 من أهالى القرية وكان إجمالي المستفيدين من المشروع التنموي فرد 428.