جارديان: تسريب الوثائق مثال جديد على تعامل واشنطن بلا مبالاة مع أسرارها

كتبت رباب فتحى

اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تحليل كتبه جوليان بورجر أن تسريب وثائق دفاعية أمريكية سرية يعد مثالا آخر على كيفية تعامل واشنطن بلا مبالاة مع أسرارها، لاسيما بعد ظهور أدلة على أن التسريب لم يكن جزء من مؤامرات القرصنة الغادرة أو المعلومات المضللة من قبل روسيا أو الولايات المتحدة.

واعتبرت الصحيفة أن التفسير الذى يتم تداوله بين مؤيدى الكرملين حول التسريبات هو الأقل ترجيحا، فهم يرون أنه جزءًا ذكيًا من إلهاء وكالة المخابرات المركزية يهدف في النهاية إلى إضعاف الروح المعنوية للروس، من خلال إظهار عدد الأرواح التي فقدوها، ومدى سوء حربهم في أوكرانيا.

ومع ذلك ، فإن الإشارة إلى الخسائر الروسية كانت في واحدة فقط من بين أكثر من مائة وثيقة معروفة بتسريبها ، وبقية المواد تضر إما كييف، من خلال الكشف عن مشاكل الذخيرة في أوكرانيا وبعض عمليات نشر دفاعها الجوي ، أو إلى الولايات المتحدة ، من خلال الكشف عن عمق مشاركتها في الدفاع الأوكراني، وبعض أساليب جمع المعلومات الاستخبارية عن روسيا - بما في ذلك تفاصيل حول تكنولوجيا الأقمار الصناعية غير المعروفة - ومدى تجسس واشنطن الموجه ضد الحلفاء ، مثل أوكرانيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

واعتبر التحليل أن الأمر الأكثر منطقية إلى حد ما ، بسبب كل ما سبق ، هو النظرية القائلة بأنه كان اختراقًا روسيًا مصممًا لإحراج واشنطن ، وهذا ما قاله مسئولون أمريكيون لم يكشف عن أسمائهم لرويترز يوم الجمعة. لكن هذا الإصدار أيضًا لا يتناسب جيدًا مع الحقائق المعروفة.

وتحدث أريك تولر ، المحقق في Bellingcat ، موقع الصحافة الاستخباراتية ، إلى مستخدمي الإنترنت من الخوادم التي شاركت في نشر الوثائق. لا يبدو الأمر وكأنه مؤامرة الكرملين.

ويبدو أن أول ظهور للوثائق كان على خادم يسمى "ثاج شيكر سنيترال" (من بين أسماء أخرى) منذ أكتوبر. تم إعداد الخادم على منصة Discord للاعبين من قبل عدد قليل من الأشخاص الذين التقوا على خادم آخر لمحبي Oxide ، وهو مستخدم على موقع "يوتيوب" ينشر مناقشات بالفيديو حول البنادق والدروع الواقية للبدن وحوامل الرؤية الليلية وما شابه ذلك. هناك بعض الإيحاء بأن هؤلاء الرفاق كانوا منبوذين لأنهم كانوا يعتبرون عنصريين للغاية.

وفقًا للمستخدمين السابقين لـ "ثاج شيكر سنيترال "، فقد تم تمرير دور مسئول الخادم أكثر من مرة قبل تعيين المتسرب المشتبه به. في وقت ما من شهر أكتوبر نشر أول وثائق مسربة على قناة عن أوكرانيا تسمى "Bear vs Pig".

وقال تولر: "كانت القناة تنشر تحديثات حول الحرب ، لكن معظمهم لم يشاركوا في الحرب حقًا". "كان معظم الأشخاص يلعبون Call of Duty ويدخلون في الدردشة الصوتية ويشاركون الميمات أو أي شيء آخر. كان من الشباب مراهقين ".

وبعد خمسة أشهر فقط ، قام مستخدم آخر ، وهو مراهق أمريكي ، بإتاحة الوثائق على نطاق أوسع على خادم Discord آخر لمحبي مستخدم "يوتيوب" آخر ، WowMao ، وهو فلبيني متخصص في الميمات التاريخية.

من هناك ، انتشروا إلى لاعبي Minecraft ، حيث قام أحد المستخدمين بالاعتماد عليهم لدعم وجهة نظره على التوالي مع لاعب آخر. ثم كان هناك تأخير آخر لبضعة أسابيع ، قبل أن تشق المواد طريقها إلى منتدى الجناح اليميني تشان 4 وقناة تليجرام الروسية، حيث تم التلاعب بوثيقة واحدة.