اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ثوران بركان شرقى روسيا وتحذيرات من ارتفاع الرماد إلى 15 كيلومترا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:31 ص
ثوران بركان شرقى روسيا وتحذيرات من ارتفاع الرماد إلى 15 كيلومترا بركان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال فريق الاستجابة للثورات البركانية فى شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة فى أقصى شرق روسيا إن بركان شيفيلوتش الواقع على شبه الجزيرة ثار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرسلا عمودا من الرماد ارتفاعه عشرة كيلومترات مما يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.

وحسبما نقلت "سكاى نيوز"، أصدر الفريق تحذيرا لحركة الملاحة الجوية قال فيه إن الرماد قد يتفجر فى أى لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا.

وأضاف أن "النشاط البركانى المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التى تحلق على ارتفاع منخفض".

وقال فرع المساحة الجيوفيزيائية بالأكاديمية الروسية للعلوم على تطبيق تيليجرام إن سحابة الرماد التي أعقبت ثورة البركان تتجه ناحية الغرب والجنوب وتغطي مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا.

وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن السحابة البركانية لا تزال مستمرة في الانتشار.

وقال أوليج بوندارينكو رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي في منشور على تطبيق تيليجرام إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم.

وأضاف بوندارينكو أن ثورة البركان وقعت الساعة 6:31 صباحا بالتوقيت المحلي وأن الرماد يتساقط على قرى محلية من بينها قرية كلوتشي، حيث بلغت طبقة الرماد 8.5 سنتيمتر حسبما أفاد تقرير لوكالة تاس نقلا عن معهد علوم البراكين والزلازل، وهو أعلى مستوى في 60 عاما.

 


بركان

روسيا

ثوران بركان

بركان شيفيلوتش

بركان روسيا

ثوران بركان فى روسيا



الموضوعات المتعلقة

وصول أكثر من 100 أسير حرب أوكراني لدى روسيا لـ"كييف"

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:00 م

الكرملين: روسيا تلتزم بالقانون الدولي وأمريكا تسترشد بالقواعد

الأحد، 09 أبريل 2023 07:00 م

روسيا: رد فعل الغرب على خططنا بنشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا "هستيرى"

الأحد، 09 أبريل 2023 03:00 م

"وول ستريت جورنال": أمريكا تواجه تحديا في إبرام صفقات تبادل سجناء مع روسيا

الأحد، 09 أبريل 2023 07:00 ص

روسيا تطور طائرات لمكافحة الأقمار الصناعية

الأحد، 09 أبريل 2023 02:59 ص

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا

السبت، 25 فبراير 2023 09:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة