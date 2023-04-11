ثقافة الاسماعيلية في ضيافة دار كبار السن ضمن احتفالات ليالي رمضان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقاقة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن سلسلة فعالياتها الفنية و الثقافية بليالي رمضان والتي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية انطلاقآ من إهتمام الدولة ووزارة الثقافة بكافة فئات المجتمع بالخصوص دور ضيافة كبار السن وإيمانا منه في تحقيق العدالة الثقافية.

ونظم فرع ثقافة الاسماعيلية احتفالية بدار ضيافة كبار السن بالاسماعيلية تضمنت عرض فني لفرقة التل الكبير للانشاد الديني والتي قدمت مجموعة من اروع الابتهالات والاناشيد الدينيه منها منها إلي رحاب اليثرب للمجموعة، يا داخل الروضة محمد حجازى، يا جمال النبي محمد حجازى، يا حنين علي عبادك ل علي الرملي، يارب يا حنين يا كريم محمد جاد، علي باب سيدنا النبي اسامة العريني، مدد يا نبي حسن نجم، لاجل النبي أحمد جاد، الله الله يا نور النبي، قمرين سيدنا النبي، تدريب صابر الحداد . وذلك وسط بهجة وسرور وتجاوب من الجميع والسادة كبار السن بحضور مديرة الدار مني عويضة ، جيهان احمد مدير إدارة الاسرة والطفولة نيابة عن الدكتورة مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسماعيلية، محمد رشدى مدير قصر ثقاقة الاسماعيلية، احمد حمدى مسئول الاعلام بفرع ثقافة الاسماعيلية

علي جانب اخر اقيم بقصر ثقاقة الاسماعيلية مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية .

بدات الليالي بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية اطفال والتي قدمت باقة متنوعة من من التابلوهات الفنية علي انغام السمسمية منها الاستعراضية منها فقرة "الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا"، اعقبها عرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية « السمسمية» بقيادة الفنان يحيي مولر والتي قدمت باقة من اورع الاغنيات الوطنية والتراثية علي انغام السمسمية منها افتتحيت الفرقة، ، مني ازور النبي، قومي شوفي يا اسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني ، اها يالالالي، دار الشدوف، اهوى ياقمر، ابويا وصاني، كان الجميل، مصر العظيمة بشعبها.