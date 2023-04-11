اليوم السابع
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توزيع 25 ألف و400 مساهمة رمضانية على الأسر المستحقة فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:07 م
توزيع 25 ألف و400 مساهمة رمضانية على الأسر المستحقة فى كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن وصول 3 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة عاشرة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
 
وشهد الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وصول 3 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة عاشرة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 25 ألف و400 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

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