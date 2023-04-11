"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية بالمخالفة فى أحد المخابز البلدية

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وأشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و محمود راشد مفتش الادارة بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى مدعم بحيازته 18 بطاقة تموينية مدعمة بغرض الضرب الوهمى والتربح بطريقة غير مشروعة، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين في غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

وقال المحافظ، إن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1-1-2023 حتي 31-3-2023 عدد 8165 بلاغ متنوع، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغ، بالإضافة إلى 762 بلاغ يتعلق بمياه الشرب، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغ، وما يتعلق بالصرف الصحي 811 بلاغ، بالإضافة إلى 230 بلاغ بشأن القمامة، و490 بلاغ بشأن الحرائق، وعدد 433 بلاغ بشأن البيئة، و227 بلاغ بشأن الكلاب الضالة، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغ، وبشأن الحوادث 106 بلاغ، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغ، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعي.

وأكد على أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوي والبلاغات علي مدار ال 24 ساعة علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي أو علي ارقام (4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137_4234132)

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب125