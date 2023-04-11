اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:23 م
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تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام فى الوادى الجديد.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:26 م
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام فى الوادى الجديد.. صور تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام ( بئر العبيد سابقا ) بمقر جمعية تنمية المجتمع بالقرية ، بحضور الشيخ  محمود شاهين وكيل وزارة الاوقاف بالوادى الجديد والمهندس  عبدالحكم جبالى مساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية ومحمد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرى الموهوب والشيخ اشرف نمر مدير ادارة الاوقاف بالداخلة والشيخ عبد الباسط محمد مدير ادارة الاوقاف بالقصر.
 
وهنأ رئيس المركز الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.
 
ثم تم تكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القران الكريم، كما تم تكريم القائمين على تنظيم المسابقة.
 
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام (3)
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام 

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام (1)
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام 

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام (2)
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دار السلام 

 


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