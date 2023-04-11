تكثيف الجهود لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كثفت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ وجمعية الأورمان الجهود فى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة كفرالشيخ تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

واكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه تم توزيع عدد 1400 كيلو لحوم على الأهالي بقرى القصابى والعفيفي وسد خميس مركز سيدى سالم، وقريتي ابوزيادة والطوانسى مركز دسوق، وقرية الغنيمى مركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.