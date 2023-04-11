وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة، بالتزامن مع استطلاع ميداني تم إجراؤه، أثمرت عن التوصل إلى خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة ديالي، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود أوكارهم.

وأضافت أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى، موضحة أن التحقيقات أكدت أنهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات.