ترك عمله بأكبر الفنادق لتأسيس مشروعه الخاص.. قصة نجاح إسلام مع "الذرة المكسيكى"

الغربية مصطفى عادل

سطر الشاب إسلام خالد ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية قصة كفاح ونجاح من نوع خاص بعد أن قرر أن يفكر خارج الصندوق ويقود مشروعا خاص به فى تصنيع الذرة الميكسيكى كأول مشروع غذائى من نوعه بمدينة طنطا، بعد أن قرر الشاب المكافح أن يترك العمل لدى الغير ويعتمد على نفسه، دون الاعتماد على غيره ويسير نحو طريق تحقيق ذاته واثبات نفسه فى سوق العمل.

الشاب المكافح الذى تخرج من التعليم الفنى عشق مهنة الطبخ وقرر أن يعمل بها، واعترف المهنة وذاع صيته وتنقل بين عدد كبير من المطاعم والفنادق الكبرى التى اثبت فيها نجاحه بما اكتسبه من خبرات فى هذا المجال، وقرر بعد 12 سنة من العمل لدى الغير أن يبدأ مشروعه الخاص به وحقق نجاحا غير مسبوق ورواج كبير بين زبائنه بمدينة طنطا.

يقول الشيف اسلام خالد لـ اليوم السابع" والذى يبلغ من العمر 28 عاما أنه تخرج من التعليم الفنى، وعشق مهنة الطبخ، وسعى كثيرا لتحقيق هذا الحلم وخاض تجارب عديدة وتدريبات لتنمية مهاراته، وبعد اكتسابه الخبرة، عمل كشيف ايطالى فى عدد من المطاعم الشهيرة والفنادق الكبرى.

وأضاف انه نجح بعمله كشيف واثبت جدارته فى الأماكن التى عمل بها، إلى أن قرر أن يترك العمل لدى الغير ويبدأ فى إنشاء مشروعه الخاص ليكون خطوة بداية نحو تحقيق مستقبل أفضل له.

وأشار أنه بعد تفكير قرر أن يبدأ مشروعه بتجهيز " ترابيزه" فى الشارع لبيع الذرة ولكن بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية، إلا أنه ابتكر فى طريقة تقديمه فقدم الذرة على الطريقة الميكسيكية باضافة طعم الجبنة عليه، والذرة بالزبدة والملح وأرز بلبن كورن وشاى عربى.

وأوضح أنه كان يخشى فى البداية من فشل مشروعه خاصة وانها فكرة جديدة ولم يسبق لأحد فى مدينة طنطا تقديمها، إلا أنه فاق التوقعات ولاقى مشروعه إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة وانها تجربة جديدة فى تقديم الذرة

وأضاف أنه خاض هذا التحدى واستطاع التفوق على التحديات ويثبت نجاحه فى مشروعه، رغم الصعوبات التى واجهته، مشيرا أنه يحلم بأن يتوسع فى مشروعه بشكل أكبر لما حققه من رواج بين المترددين عليه.



الشيف إسلام خالد



وجبات الشيف إسلام (1)



وجبات الشيف إسلام (2)



وجبات الشيف إسلام (3)



وجبات الشيف إسلام (4)