تحصين 45989 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى إنهاء أعمال تحصين 45989، وذلك على مدار الـ30 يوماً الماضية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه تزامناً مع الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فقد بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة منذ بداية الحملة القومية فى 4 مارس وحتى 6 أبريل 203، 45989 حيوان، حيث شملت عدد الأبقار المحصنة 19470 رأس أبقار، و4231 رأس جاموس، و22288 رأس أغنام وماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، والقابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية، وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من المرض، وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تواصل المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض الوبائية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، حيث سوف تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



العمل فى تحصين الماشية حول الأقصر



تحصين 45989 حيوان ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع



توعية أصحاب المواشي خلال حملات التحصين



جانب من حملات التوعية خلال تحصين الماشية



عمليات التوعية لمربي المواشي خلال حملات التحصين