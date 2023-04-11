اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: روسيا تعزز قواتها الجوية بأنظمة إطلاق صورايخ حرارية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:00 م
بريطانيا: روسيا تعزز قواتها الجوية بأنظمة إطلاق صورايخ حرارية صورايخ
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام الروسية بأن روسيا نقلت أنظمة إطلاق صواريخ TOS-1A الحرارية المتعددة إلى القوات الروسية المحمولة جواً، ربما لاستعادة قدم لهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في بداية الحرب.

وقال تقرير استخبارات لوزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء: "إن صورايخ TOS-1A المدمرة للغاية، والذي تصنفه روسيا على أنه 'قاذف اللهب الثقيل'، يتم تشغيله عادة من قبل قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية الروسية المتخصصة في أوكرانيا ولم يتم العمل بيها في القوات الروسية المحمولة جوا".

ووفقًا للاستخبارات البريطانية، من المحتمل أن يشير النقل إلى دور مستقبلي للقوات الروسية المحمولة جواً في العمليات الهجومية على أوكرانيا. وتشير المعلومات الاستخباراتية أيضًا إلى أن هذا النقل قد يكون جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة روسيا لقواتهم المحمولة جواً بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة في الأشهر التسعة الأولى من الحرب على أراضي أوكرانيا

 


بريطانيا

روسيا

صورايخ حرارية

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة

مخاوف من تأثير الإضرابات على المرضى فى بريطانيا.. الأطباء المبتدئون يبدأون إضرابا 4 أيام للضغط على الحكومة بعد تعثر مفاوضات تحسين الأجور.. جارديان: سيؤدى لإلغاء 350 ألف موعد وعملية.. ومسئولون: الأخطر حتى الآن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:00 م

الأطباء المبتدئون يبدأون إضرابا 4 أيام فى بريطانيا.. جارديان: الأخطر حتى الآن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:44 ص

وثيقة تاريخية ساعدت على استرجاع الملكية فى بريطانيا تعرض للبيع فى مزاد

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:00 م

رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نفي بوعد اتفاقية بلفاست "الجمعة العظيمة"

الأحد، 09 أبريل 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة