انتظام الدراسة بمدارس القليوبية غدا الأربعاء

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، انتظام الدراسة غدا بمدارس المحافظة، سواء للطلاب أو العاملين بالمدارس، وذلك بعد موجة الطقس السئ التي شهدتها بعض مدن محافظة القليوبية مساء اليوم، من سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بسقوط الثلوج، وانتشار الرعد والبرق بسماء المحافظة.

وكانت قد شهدت مدن محافظة القليوبية ، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة بسقوط ثلج، وانتشار الرعد والبرق بسماء المحافظة، وانقطاع الكهرباء عن كثير من القري والمدن، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لرفع تراكمات المياه بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وامر مجاهد، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.