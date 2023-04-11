اليوم السابع
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انبعاث عمود دخان ورماد من بركان كوتوباكسى فى الإكوادور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:53 م
انبعاث عمود دخان ورماد من بركان كوتوباكسى فى الإكوادور بركان الاكوادور
فاطمة شوقى

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حذر المعهد الجيوفيزيائى فى الإكوادور من انبعاث عمود من الدخان والرماد من بركان كوتوباكسى ، وذلك من فوهة البركان التى توجد على ارتفاع  5.897  مترا فوق سطح البحر والتى تعد واحدة من أخطر المناطق فى البلاد، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأفاد المعهد الجيوفيزيائي في الإكوادور أن بركان كوتوباكسي ، الواقع في المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه ، يسجل عمودًا من الغازات والرماد على ارتفاع أكثر من 1300 متر فوق فوهة البركان ، مما قد يؤثر على المناطق المحيطة.

وبالمثل ، حددت المؤسسة التي ترصد النشاط الزلزالي والبركاني في الإكوادور أن السحابة تحتوي على نسبة منخفضة من الرماد ؛ لكنها يمكن أن تقع في مناطق تقع إلى الجنوب الغربي من البركان.

وأشار المعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري إلى أن "هذه الظاهرة كانت متكررة بشكل متزايد خلال فترة الثوران الحالية".

وتسبب بركان كوتوباكسى الشهر الماضى فى 41 زلزالا واطلاق انبعاثات ثانى اكسيد الكبريت بلغت 90 طنا.

وبدأ بركان كوتوباكسى ، الذي يعتبر واحدًا من أخطر 15 بركانًا في العالم ، فترة ثورانه الحالي في أكتوبر من العام الماضي، ويكمن التهديد الأكبر فى ذوبان الكتلة الجليدية الواسعة التى تغطيها والتى من الممكن ان تتسبب فى كارثة للسكان الذين يعيشون فى المنطقة.

وكانت السلطات الاكوادورية أعلنت طوارئ من اللون البرتقالى ، ولكنها من الممكن ان تفعل الأحمر حال ثورانه.

وتعتبر الإكوادور جزء من حلقة النار في المحيط الهادئ وتحافظ على نشاط زلزالى وبركانى مكثف. وفقًا للخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ ، من بين 97 بركانًا في البلاد ، تسبب 25 بركانًا على الأقل في ثوران بركاني كبير جدًا خلال السنوات العشرة آلاف الماضية.


الاكوادور

بركان

كوتوباكسى

زلازل



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