المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم لقاء نادى الشباب غدا

ويشارك فى اللقاء عدد كبير من الشباب، ويدار اللقاء باللغة الروسية لمناقشة

موضوعات متعلقة بالفضاء، والاحتفال العالمى بهذه الفعالية العالمية .

يذكر أنه افتتح بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، يرافقه أعضاء الصالون الأدبي للبيت الروسي بالإسكندرية والدكتور أسامة السِرَوِي بافتتاح النصب التذكاري لكلا من المستشرق الروسي والسوفيتي "إجناتيوس كراتشكوفسكي" وعالم فقه اللغة المصري "عياد طنطاوي" وذلك بمتحف آثار طنطا.

كما شارك في الافتتاح الدكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا وتأتي الفعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاماً علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.