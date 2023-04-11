المشترى يمر قرب الشمس اليوم ويبعد عن الكرة الأرضية.. اعرف التفاصيل

يمر كوكب المشتري اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 بالقرب من الشمس في السماء بالجانب البعيد من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض عند الساعة (09:55 مساء بتوقيت جرينتش).
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد المشتري حوالي درجة فقط من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.
والمشتري سيكون بعيدًا عن الأرض في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في الاتجاه المعاكس تمامًا بالنسبة للأرض في النظام الشمسي حيث سيكون على مسافة 5.95 وحدة فلكية (890,107,331 كيلومتر) من كوكبنا.
وتابع التقرير: لو كان بالامكان روية المشتري في هذا الوقت فسوف يظهر صغيرا ًوخافتاً جدًا بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنه ، حيث سيكون قطره 32,4 ثانية قوسية إن حدث الاقتران الشمسي لا يمكن رصده بالعين المجردة أو التلسكوبات الأرضية، الا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو الفضائي يمكن مشاهدة ومتابعة ذلك كما يظهر في الصورة.
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