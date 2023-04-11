المدرسة المصرية الدولية بالتجمع تطلب معلمين للعام الدراسى المقبل.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس والمدرسة المصرية بالشيخ زايد عن حاجتهم لمعلمين للعمل بقسم الإبتدائي للعام الدراسي المقبل 2024-2023 فى التخصصات التالية ( معلم أو معلمة فصل تخصص English Math-Sciences- معلمين لغة انجليزية - معلم أو معلمة مساعد تخصص لغة عربية أو دراسات إجتماعية- معلم أو معلمة Art - معلم أو معلمة PE).

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، شروط التقديم في وظائف المعلمين وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم .

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة .

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على (TOEFL, ILETS) شهادات معتمدة (MOS, ICDL).

وأكدت المدارس الرسمية الدولية، يتم التقدم عن طريق إرسال ال CV على الاميل التالي it@eis-tagamo3.org، وارسال السيرة الذاتية CV صحيفة أحوال حديثة مختومة من الادارة التعليمية.

وأضافت المدارس الرسمية الدولية، أن مميزات العمل بالمدارس، أن العمل يكون بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود الغير عادية .