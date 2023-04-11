الكشف على 883 حالة للقافلة المجانية فى مركز شباب الشمس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية في مركز شباب الشمس والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة فايد، وذلك على مدار يومى 10 و11 إبريل 2023، حيث استقبلت القافلة 883 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة والتي تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤكدًا على حسن معاملة المرضى وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات وخاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.