القوات الروسية تعلن قتل 450 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابات في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 450 جنديا أوكرانيا ومرتزقا، بالإضافة إلى تدمير 3 دبابات وعدد من المدرعات والمركبات الأخرى، وكذا مدفعي هاوتزر ومحطتين للرادار المضاد للبطاريات أمريكيتي الصنع، في عدة محاور مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوكف، في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي نفذ 11 طلعة جوية في منطقة أرتيموفسك، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 48 مهمة إطلاق هناك خلال اليوم الماضي.

وأشار كوناشينكوف إلى مقتل أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و90 جنديا على محور كراسني ليمان، و30 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و10 جنود على محور خيرسون، وتدمير ما مجموعه 3 دبابات، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة "أكتتسيا"، واثنين من مدافع ذاتية الحركة "جفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر D-30، وراجمة صواريخ "جراد"، علاوة على تدمير 74 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 97 منطقة، وكذا تدمير رادار لمنظومة الصواريخ المضاد للطائرات S-300 في زابوروجيه .

كما لفت إلى تدمير مستودع ذخيرة محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع في دونيتسك، فيما تم اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وصاروخ موجه GLSDB، وإسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وتطرق إلى أن وحدات اقتحام تابعة لمجموعة "فاجنر" تواصل القتال من أجل السيطرة على وسط مدينة أرتيوموفيك (باخموت)، وإزاحة العدو إلى الأطراف الغربية للمدينة ، موضحا أن وحدات من قوات الإنزال الجوي تقدم دعما لفصائل "فاجنر" على جناحي الهجوم .